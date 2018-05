Toekomst Justin Kluivert bij Ajax onzeker: “Hij wordt naar de uitgang geduwd”

Justin Kluivert speelt een sterk seizoen bij Ajax. In 30 competitiewedstrijden vond de linksbuiten al tien keer de weg naar de netten. De zoon van oud-spits Patrick Kluivert stond onder meer al in de belangstelling van FC Barcelona. Ajax wil zijn contract nu verlengen om te vermijden dat Kluivert volgend seizoen de club met een vrije transfer kan verlaten. De Nederlandse club wil een mogelijk grote transfersom zeker niet mislopen.

De eisen van Kluivert voor het nieuwe contract zijn echter niet min. Daar zit zijn zaakwaarnemer, Mino Raiola, voor iets tussen. Kluivert zou anderhalf miljoen euro bruto per jaar willen verdienen. Als de speler zou vertrekken, dan zouden hij en Raiola elk twintig procent van de transfersom willen opstrijken. Onbespreekbaar voor de club, die niet verder zou willen gaan dan tien procent van de verkoopprijs.

Algemeen directeur Edwin Van der Sar is niet blij met de situatie. “We zijn nu al een jaar aan het onderhandelen. Het wordt heel moeilijk om Justin te houden. Ik verwijt die jongen niets, want hij is een echte Ajacied. Het is zijn zaakwaarnemer die hem gewoon naar de uitgang duwt.”

Zaakwaarnemer Raiola reageerde in een interview met De Telegraaf. “40 procent? Zo weinig? Ik doe geen mededelingen over de inhoud van contractbesprekingen. Ajax schildert mij af als boeman. Het laat daarmee weinig zelfreflectie zien. Ik neem alle verantwoordelijkheid, ben de slechterik en het is allemaal mijn schuld”, aldus een cynische Raiola.

