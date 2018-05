Standard maakt werk van zijn verdediging voor volgend seizoen: drie spelers verlengen contract

Standard Luik heeft dinsdag de contractverlenging van verdediger Collins Fai bekendgemaakt. De Rouches maakten de duur van de nieuwe overeenkomst van de Kameroener niet bekend. Ook eigen jeugdproduct Réginal Goreux en de Cyprioische international Konstantinos Laifis verlengden hun contract.

De 25-jarige Fai vervoegde Standard in januari 2016. Hij kwam over van het Roemeense Dinamo Boekarest en werkte zich op Sclessin al snel op tot een vaste klant in de verdediging. De polyvalente flankeverdediger (zowel links als rechts) kwam in 2,5 seizoen bij Standard tot 68 officiële wedstrijden (en één goal).

Fai is ook een zestienvoudig Kameroens international en was erbij toen zijn land - onder leiding van Hugo Broos - in januari 2017 de Africa Cup won. In de finale tegen Egypte (2-1) stond hij negentig minuten op de rechtsachter.

Ook clubman Goreux verlengt

Ook Réginal Goreux (30) blijft de Rouches trouw. Het eigen jeugdproduct speelde van 2007 tot 2012 in de eerste ploeg van Standard. Na een korte periode bij de Russische clubs Krylja Sovetov Samara en FK Rostov, keerde hij in 2015 terug naar zijn oude liefde waar hij “één van de steunpilaren in de kleedkamer” werd.

Goreux heeft 197 wedstrijden op de teller staan voor Standard. Dit seizoen speelde hij slechts één volledige wedstrijd, op de eerste speeldag. Sindsdien stond hij slechts één minuut, op de openingsspeeldag van Play-off I, op het veld. Standard maakte ook hier de duur van de overeenkomst niet bekend.

Laifis komt definitief over van Olympiakos

De Cyprioot Kostas Laifis is de derde speler die langer voor Standard zal uitkomen. De Rouches hebben hem definitief ingelijfd. Olympiakos leende de centrale verdediger in 2016 uit, twee seizoenen later wordt de aankoopoptie in zijn contract gelicht. Standard zou 1,5 miljoen euro hebben neergeteld om de optie te lichten.

De Cypriotische international (21 caps) begon zijn profcarrière in eigen land bij Anorthosis Famagusta. In 2016 maakte hij de overstap naar het Griekse Olympiakos, dat hem meteen uitleende aan Standard. In twee seizoenen bij de Rouches speelde Laifis 76 wedstrijden en groeide hij uit tot een sterkhouder in de verdediging.

Standard is in de tussenstand in Play-off 1 na een indrukwekkende 16/21 genaderd tot op vier punten van leider Club Brugge en speelt zo plots volop mee voor de titel. De Rouches trekken donderdag naar Anderlecht en ontvangen zondag Club Brugge.