Slecht nieuws voor Frankrijk: Laurent Koscielny scheurt achillespees en mist WK

Afscheidnemend Arsenal-coach Arsène Wenger heeft dinsdag op de persconferentie, een dag voor de competitiewedstrijd van de Gunners bij Leicester City, bekendgemaakt dat verdediger Laurent Koscielny zeker tot december out is. De Fransman scheurde zijn achillespees af in de terugwedstrijd van de halve finales van de Europa League bij Atlético Madrid (1-0). Het was toen al meteen duidelijk dat hij het WK van volgende maand in Rusland aan zich voorbij zou moeten laten gaan.