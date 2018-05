Voedselagentschap eist 24 miljoen euro schadevergoeding voor dioxinecrisis

Bijna twintig jaar na de dioxinecrisis is er voor de Gentse correctionele rechtbank opnieuw gepleit in de zaak van de afhandeling van de schadevergoedingen. Het federaal voedselagentschap FAVV eist 24 miljoen euro van onder meer vetsmelters Verkest. Ook een reeks veevoederfabrikanten vraagt zware schadevergoedingen. De Belgische staat en het Vlaams gewest, die eerder tot 400 miljoen euro vergoeding wilden, hebben zich niet in de zaak gesteld.

Dioxinecrisis was een Belgische voedselschandaal uit begin 1999. Er waren giftige dioxines in de voedselketen terechtgekoment. De oorzaak lag bij vetsmelter Verkest. Daar was rond 18 januari transformatieolie in de vetten terechtgekomen. Daardoor werden een maand lang met pcb’s gecontamineerd veevoeder geleverd aan verschillende veevoederbedrijven. Het zou nog tot eind mei duren eer alle eieren en kippen uit de handel werden gehaald. Daarna weren ook nog eenss 60.000 vakerns geslacht.

De dioxinecrisis speelde in volle verkiezingsstrijd. Vooral oppositiepartrij Open Vld zou hier winst bij halen. Deeerste regering Verhofstadt zou het Voedselagentschap installeren.