En dan valt er plots een mama wasbeer samen met haar 4 kleintjes door het plafond

Het was geen avondje gezellig tv-kijken voor een Amerikaanse familie uit Albion, Michigan. Toen het gezin in de zetel zat, viel er plots een wasbeer doorheen het plafond… gevolgd door vier kleintjes. Ze belden de brandweer die de dieren kwam vangen, al merkten ze al snel dat dat makkelijker gezegd was dan gedaan.

Een wasbeer vangen is blijkbaar zo gemakkelijk niet als we de brandweermannen van Albion mogen geloven. Zo beet het dier in de vingers van een brandweer en verstopte het zich ook nog in een kast.

Uiteindelijk kon ze toch gestrikt worden en werd ze samen met haar vier kleintjes meegenomen. De politie plaatste de dierenfamilie niet veel later terug in de vrije natuur waar ze zich al snel weer thuisvoelden.