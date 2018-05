Engelse voetballer geeft jas weg na miraculeuze redding, maar geeft zo per ongeluk twee wel erg waardevolle spullen weg

Bolton Wanderers redde zich op miraculeuze wijze van degradatie naar derde klasse en die ommekeer bracht Mark Little na de match in een vrijgevige bui. De rechtsachter van The Trotters gaf na afloop in alle vreugde zijn jas aan een fan, maar de Engelsman was vergeten dat daar nog erg waardevolle spullen instaken.

Het was een geweldige ontlading afgelopen zondag in het Macron Stadium. In de 86ste minuut leek Bolton bij een 1-2 stand tegen Nottingham Forrest gedoemd voor degradatie naar derde klasse. Maar met nog twee goals van David Wheater en Aaron Wilbraham werd het nog op onwaarschijnlijke wijze 3-2 waardoor de thuisploeg zich in extremis nog kon redden.

In alle extase achteraf gaf rechtsachter Mark Little zijn jasje aan een fan, maar niet veel later besefte hij dat hij dat beter niet had gedaan. Want in de binnenzak staken nog zijn portefeuille en trouwring. Nadat hij de redding uitbundig vierde, besefte hij waarschijnlijk dat zijn vrouw er niet zo mee zou kunnen lachen en plaatste Little een oproep op Twitter. “Bericht aan de fan die mijn jasje heeft gekregen: ik gaf het met plezier, maar mijn portefeuille en trouwring heb ik nog nodig.”

For the fan i gave my jacket to. Your welcome to it but i need my wallet and wedding ring ????? #findlittswallet — Mark Little (@Litts_2) 6 mei 2018

Al snel meldde de fan in kwestie zich. “Ik ben nu te dronken om nog te rijden, maar we spreken morgen af hoe we alles verder afhandelen”, reageerde Little.

Top man kielann! I cant drive to you right now as im under the influance. Sort it 2mo mate. Top man!! — Mark Little (@Litts_2) 6 mei 2018

Via een foto op sociale media toonde dat Little zijn portefeuille ondertussen terug heeft. Op zijn trouwring moet hij nog even wachten, maar die zou hij binnenkort ook kunnen ophalen.