“Ga samen met je hond in het water en houdt hem horizontaal”

Motorcrosser Eric Geboers kwam om het leven toen hij zijn hond uit een vijver wilde redden. Moet je je hond achterna springen? “Moeilijke vraag”, zegt dierengedragstherapeut Dany Grosemans. “Het hangt af van het soort hond. Sommige zijn geboren zwemmers, andere kunnen door hun morfologie niet zwemmen.”

“Sommige honden hebben zo’n afwijkende lichaamsbouw dat ze nooit zullen zwemmen”, zegt Dany Grosemans. Hij noemt de afwijkende rassen: de Amerikaanse staffordshireterriër en de bulldog met hun te korte pootjes. Maar ook de teckel met zijn abnormaal lang lijf is niet in staat om te zwemmen.

Anderzijds zijn er honden die van nature uit heel goede zwemmers ziin. Vooral jachthonden, omdat die al eens buit uit het water moeten gaan halen. Hun stevig achterwerk stuwt hen vooruit in het water. Maar ook de Franse barbet is een prima zwemmer.

Eer is een reden waarom poedels zo’n vreemde haarsnit hebben.

De Franse barbet, dat is toch een poedel?! Die is dan vaak ook nog eens zo bizar gekapt. Overal geschoren maar niet onderaan de poten, de borstkas en het hoofd. Vaak staat er ook nog een pomponnetje op zijn staart.

“Dat kapsel is geen esthetische bevlieging”, zegt Dany Groseman “Dat kapsel maakt van de hond nog een betere zwemmer. De pomponnetjes aan zijn poten houden zijn gewrichten warm, het borsthaar beschermt hem tegen een borstontsteking, de rest van zijn lijf is onthaard om hem nog beter te leren zwemmen.”

De poedel wordt vaak ingezet in de visserij, waar hij de netten bijeenbrengt. Al worden dan toch eerder de Perro de Aqua Espagnol en de Irish Water Spaniel voor gebruikt.

Horizontaal houden

Als je een modale hond hebt, raadt Groseman aan, hem te leren zwemmen. “Wanneer een hond de eerste maal in het water komt, is hij in paniek. Hij begint verticaal te trappelen. Dat levert grappige Youtube-filmpjes op, maar in plaats van filmen, help je je hond beter. Je doet dat, door je hand onder zijn buik te schuiven en hem horizontaal te houden. En plots zal je hond het snappen en zal hij je triomfantelijk aankijken: ik kan het!”

Dany Groseman geeft nog een raad bij de watergewenning. “Houdt je hond aan een lijn en ga zeker mee het water in.”