Ploegmaats geven Romelu Lukaku nieuwe bijnaam, en dat is hoopgevend voor het WK

Romelu Lukaku is altijd al een trainingsbeest geweest maar omdat hij absoluut met de Rode Duivels wil schitteren op het WK, deed hij daar de voorbije maanden nog een schepje bovenop in de fitness. En dat leverde hem meteen een nieuwe bijnaam op bij zijn club Manchester United.

“Hij trainde de voorbije maanden als een gek en wil absoluut pieken met België op het WK”, zegt een bron van binnen de club in The Sun. “Hij is altijd één van de eersten voor de warming-up op de fiets en trekt na de normale training nog een uurtje naar de fitness. Mourinho is daar natuurlijk dol op, omdat het een duidelijke boodschap is naar de anderen.”

Meer zelfs: hij kreeg er een nieuwe bijnaam door: Rocky, naar de boksfilms met Sylvester Stallone. “Hij zit echt in een “Rocky”-trainingsmodus en lijkt zich meer voor te bereiden op 12 boksronden dan een potje voetbal”, luidt de verklaring.

Lukaku worstelt momenteel met een enkelblessure die hij oppikte in de 2-1 overwinning op Arsenal. Met de Cup Final (19 mei) en het WK (14 juni) in het vooruitzicht, kan je er dan ook gif op innemen dat de 24-jarige spits zich momenteel opnieuw zit af te beulen in de fitness om tijdig fit te geraken.