Roeselare - Een 27-jarige man is maandag overleden nadat hij door politie en deurwaarder uit zijn huurwoning in Roeselare werd gezet. Dat bevestigt het parket van Kortrijk aan Nieuwsblad.be.

De deurwaarder had de opdracht gekregen om de 27-jarige Moise B. uit zijn huurwoning te zetten, aan de Mezenstraat in Roeselare. Maar dat verliep niet zonder slag of stoot. De man werd uitzinnig van woede, waardoor de aanwezige agenten bijstand moesten oproepen. Eenmaal de man geboeid naar buiten werd geleid, zakte hij plots in elkaar. Hij overleed ter plaatse.

De federale politie, die het onderzoek heeft overgenomen, bekijkt wat er precies verkeerd is gelopen. Een autopsie moet alvast duidelijkheid scheppen in de doodsoorzaak van de man. Al is volgens het parket politiegeweld uitgesloten.