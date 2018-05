Gesjoemel in degradatiestrijd Premier League? Spelers Southampton uit hotel gegooid door mysterieus virus

De Welshe club Swansea City zit in een zware degradatiestrijd verwikkeld in de Premier League. Dinsdagavond speelt het thuis een levensbelangrijke wedstrijd tegen rechtstreeks concurrent Southampton. De thuisploeg lijkt op alle mogelijke manieren te proberen om Southampton uit balans te brengen. De bezoekers moesten om een mysterieuze reden van hotel veranderen. Dat meldt de Daily Mail.

De clubsecretaris van Southampton, Ros Wheeler, kon zondagmiddag zijn oren niet geloven. Hij werd plots opgebeld door de eigenaar van het Marriott Hotel in Swansea, waar de spelers en staf Southampton de dag van de wedstrijd zouden verblijven. Het hotel zou getroffen zijn door een virus waardoor de spelers van Southampton naar eigen zeggen niet optimaal ontvangen kunnen worden. De vraag of de staf het hotel mocht bezoeken ter controle, werd negatief beantwoord.

De gevolgen voor de Zuid-Engelse club zijn groot. De afstand tussen Southampton en Swansea bedraagt immers 280 kilometer. De lange busreis zou de spelers enkel vermoeien en daarom wilden ze al in Swansea aanwezig zijn om volledig geconcentreerd aan de zespuntenmatch te beginnen.

Southampton moest alles dus snel omboeken naar een nabijgelegen hotel. Ze kwamen terecht in de Welshe hoofdstad Cardiff, op zo’n 64 kilometer van Swansea. Dat betekent een busreis van een uur en 20 minuten om van het hotel naar het stadion te geraken. Het probleem is dat de spelersbus de rit zal moeten maken tijdens de spitsuren om tijdig in het stadion te geraken, wat voor extra vertraging en stress bij de spelers kan zorgen.

Andere gasten wel welkom

Mark Hughes, de trainer van Southampton is furieus: “Ze proberen het ons zo moeilijk mogelijk te maken. Normaal moesten de spelers het hotel in Swansea pas om kwart over zes verlaten. Nu moeten ze al om kwart over vier vertrekken vanuit het trainingscentrum van Cardiff. Onbegrijpelijk dat dit allemaal kan voor zo’n belangrijke wedstrijd.”

Het hotel wou eerst niet reageren, maar maandagmorgen kwam er toch een reactie van hotelbaas Michael Downie. “Het zou ongepast zijn om commentaar te geven op specifieke reservaties met de privacy van onze klanten in het achterhoofd ”, liet Downie weten. Telefoontjes van Sportsmail naar het hotel toonden echter aan dat het hotel wel degelijk open is en dat er nog kamers vrij zijn.

Supporters reageren gevat

De supporters van Southampton blijven niet bij de pakken zitten. Ze geven het Marriott Hotel massaal slechte scores op TripAdvisor. Een fan schreef als recensie: “Ik heb de tijd nog niet om helemaal uit te leggen hoe slecht dit hotel wel is.”

Swansea en Southampton staan op een gedeelde achttiende plaats met 33 punten in de Premier League. De winnaar van het duel springt weg van de laatste degradatieplaats en neemt met nog een speeldag te gaan een flinke optie op het behoud.