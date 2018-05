Bayer Leverkusen plukt rechtsachter Weiser weg bij Hertha

Bayer Leverkusen heeft dinsdag de transfer Mitchell Weiser afgerond. De rechtsachter komt over van reeksgenoot Hertha Beriljn en tekende in de Bayer Arena een overeenkomst tot juni 2023. Duitse media meldden dat er met de overgang een bedrag van twaalf miljoen euro gemoeid zou zijn.

De 24-jarige Weiser is een jeugdproduct van FC Keulen. Daar werd hij in de zomer van 2012 - na amper één wedstrijd in het eerste elftal - al weggeplukt door Bayern München. Weiser won met Bayern in drie seizoenen twee landstitels, een Duitse Beker en de Wereldbeker voor clubteams, maar kwam er nauwelijks in actie. Na een uitleenbeurt aan tweedeklasser Kaiserslautern, nam Hertha Berlijn de verdediger in de zomer van 2015 over. Bij de blauwhemden kwam Weiser de voorbije seizoenen tot 85 officiële duels (en acht goals).

Weiser behaalde nog geen caps voor de Mannschaft, maar was vorige zomer wel uiterst belangrijk voor het Duitse beloftenteam. In de finale van het EK onder 21 jaar scoorde Weiser de winnende treffer tegen Spanje (1-0).

Leverkusen, het team van Leon Bailey (ex-Racing Genk), staat op één speeldag van het einde van de competitie vijfde in Duitsland. Het telt evenveel punten als nummer vier Hoffenheim, dat voorlopig het laatste Champions League-ticket binnenhaalt. Op slotdag ontvangt Hoffenheim thuis Dortmund en speelt Leverkusen gastheer voor Hannover. Hertha Berlijn staat tiende en maakt geen kans meer op Europees voetbal.