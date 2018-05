Ook Anderlecht-fans plannen feestelijk onthaal van spelersbus voor komst Standard

Het waren zondag opnieuw mooie beelden: de ploegbus van Club Brugge die door dolle fans feestelijk werd onthaald voor de topper tegen Anderlecht. Het zorgde echter niet voor het verhoopte resultaat voor blauw-zwart, integendeel. Wel voor Anderlecht, dat nu zelf voor de “Clasico” tegen Standard donderdag een gelijkaardige actie plant.

Nee, het is niet voor het eerst dat de supporters van Anderlecht zo’n feestelijk onthaal van de spelersbus plannen. Het is ook om het 15-jarig bestaan van supportersclub “Mauves Army” te vieren. Maar het is wel opvallend dat de Brusselse fans een week na hun Brugse rivalen een gelijkaardige actie plannen. Zondag zorgden de fans van blauw-zwart nog voor een helse sfeer voor de topper tegen… Anderlecht.

Bij Anderlecht roepen ze wel op om geen voetzoekers te gebruiken.

