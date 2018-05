Bekende rapper shockeert met nieuwe videoclip: “Dit is Amerika”

De Amerikaanse rapper Childish Gambino (de artiestennaam van de bekende komische acteur Donald Glover) beroert de gemoederen in de Verenigde Staten: in de videoclip van zijn nieuwste nummer ‘This is America’ zijn enkele scènes met brutaal geweld te zien. Volgens velen een bikkelharde kritiek op het geweld tegen zwarten in de VS.

Foto: YouTube

De clip werd zaterdag gelanceerd op YouTube, en werd intussen al meer dan 33 miljoen keer bekeken. In de video zien we Glover in bloot bovenlijf in het rond dansen in een pakhuis waar een rel lijkt te ontstaan. Na een kleine minuut schiet hij een zwarte man door het hoofd, en even later schiet hij ook een koor dood.

Met dat laatste verwijst hij naar de schietpartij in een kerk in Charleston waar in 2015 negen mensen werden doodgeschoten. Telkens komt ook iemand het wapen uit zijn handen halen met een doekje waarmee vingerafdrukken weggeveegd kunnen worden.

Op sociale media worden allerlei ­theorieën geopperd over wat de clip betekent. Dat Glover hiermee het wijdverspreide wapengeweld in de VS en buitensporig gedrag van de politie tegen zwarten aanklaagt, lijkt wel duidelijk. Verder zien sommigen in de extreme gelaatsuitdrukkingen van Glover ook een verwijzing naar Jim Crow, een karikaturaal typetje van een Amerikaanse slaaf uit het liedje ‘Jump Jim Crow’ (1828).

Een typisch voorbeeld van ‘blackface’ bij “Jump Jim Crow”, een liedje met een notoire racistische voorgeschiedenis Video: YouTube

Grote namen in de muziekwereld zoals Erykah Badu, Janelle Monáe of Trent Reznor, hebben de clip nu al het beste genoemd wat 2018 te ­bieden heeft.

Holy shit wow https://t.co/Q7v9l5Y5fp — BASTILLE (@bastilledan) 6 mei 2018

Childish . Gambino . — Janelle Monáe, Cindi (@JanelleMonae) 6 mei 2018

I can't remember the last time I watched a music video all the way to the end, let alone one five times in a row. Incredible work! #ThisIsAmerica — Trent Reznor (@trent_reznor) 6 mei 2018

Glover is ook scenarist en acteur, vooral bekend van de komische reeks Community. Hij bedacht en schreef ook de sitcom Atlanta, waarin hij de hoofdrol speelt. De bejubelde reeks gaat over een rapper die aan de bak probeert te komen. Glover speelt binnenkort ook mee in de nieuwe Star wars- film Solo: a Star wars story.