26 jaar cel voor vader die moord in schoenen van zoon wou schuiven

De Britse Matthew Moseley (50) werd dinsdag veroordeeld tot 26 jaar gevangenisstraf. In oktober vorig jaar schoot hij Lee Holt (32) dood, waarna hij de schuld voor de moord in de schoenen van zijn 14-jarige zoon Thomas probeerde te schuiven. “Je bent minderjarig en zult niet gestraft worden.”

Matthew Moseley vermoordde vorig jaar Lee Holt met een enkel schot in de borst aan de voordeur van zijn huis. Holt was naar Moseleys huis gekomen met de bedoeling een ruzie tussen Thomas en zijn stiefzoon, eveneens 14 jaar oud, op te lossen. De discussie was op sociale media hoog opgelaaid en er werd gezegd dat het tot een gevecht zou komen. Holt zou daarop de voordeur van de Moseleys ingetrapt hebben.

Volgens de speurders schoot Moseley op Holt zodra hij het huis probeerde binnen te komen. Moseley beweerde dat hij het geweer uit de handen van zijn zoon probeerde te slaan toen hij zag dat het op de man gericht was. Vlak na het fatale schot duwde de vader het geweer in de handen van zijn zoon met de woorden: “Zeg dat jij het gedaan hebt. Je bent minderjarig en kunt er dus niet voor gestraft worden.”

“Ik kan niet naar de gevangenis”

Aanvankelijk nam Thomas de verantwoordelijkheid voor de daad op zich, omdat zijn vader ermee gedreigd had dat “hij hem nooit meer terug zou zien”. In een opgenomen conversatie in een politiewagen is ook te horen hoe Moseley zegt dat hij “niet naar de gevangenis kan, omdat hij zorg moet dragen voor zijn vrouw en de jongere broers en zussen”. Hij voegde er nog aan toe: “Voor jou is het zelfverdediging en ze zullen geloven dat je niet wist wat je deed. Voor mij is dat een heel ander verhaal.”

Thomas zelf zegt dat hij het deed “uit liefde voor en loyaliteit tegenover zijn vader”. Hij legde valse bekentenissen af en de vader keek onbewogen toe hoe zijn zoon door de politie meegenomen werd. Na een tijdje vertelde de tiener toch de waarheid. “Ik stond daar met het pistool in mijn handen en dacht: ‘Wat is er in godsnaam net gebeurd?’ Er zijn maar twee mensen die de waarheid weten en van mijn vader zullen jullie ze niet horen.”

Matthew Moseley blijft ontkennen dat hij bewust geschoten heeft en dat hij de schuld in de schoenen van zijn zoon wou schuiven. Na een rechtszaak van drie weken werd hij dinsdag toch schuldig bevonden en veroordeelde de rechtbank van Preston hem tot een levenslange celstraf, waarvan hij ten minste 26 jaar zal moeten uitzitten.