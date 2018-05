Zelfrijdende Uber die overstekende vrouw doodreed, had slachtoffer wel degelijk gezien

De zelfrijdende Uber-wagen die een voetganger in het Amerikaanse Tempe doodreed, had de vrouw wel degelijk opgemerkt. Toch reed de wagen haar aan.

Op zondag 18 maart reed een zelfrijdende wagen van Uber een 49-jarige vrouw dood in Tempe, Arizona. De Amerikaanse website The Information bericht nu, op basis van twee bronnen, dat de Uber de vrouw wel degelijk de weg had zien oversteken. De sensoren van de wagen hadden haar opgemerkt, maar de auto greep niet in.

Dat komt omdat zelfrijdende wagens zijn ingesteld om sommige ‘valse positieven’ te negeren. Het is immers niet de bedoeling dat de wagen voor elk object dat de weg kruist een noodstop maakt. Denk maar aan een plastic zak die over de weg waait.

Volgens de bronnen die The Information sprak was de gevoeligheid van de software zo ingesteld dat de auto objecten op de weg té vaak negeerde. De wagen dacht daardoor dat zelfs een overstekende vrouw met een fiets niet nodig was om een noodstop voor uit te voeren. De wagen remde bij de crash niet af, er waren zelfs geen remsporen op het asfalt te zien.

Experts stelden eerder al dat de wagen de vrouw wel moest hebben opgemerkt. Die was immers uitgerust met tal van sensoren, camera’s en zelfs een lidar-systeem dat eender welk object opmerkt. Maar wanneer de software niet juist is afgesteld om accuraat op die gegevens in te spelen, maakt dat allemaal niet veel uit. Dan rijdt de wagen gewoon verder.

Het ongeval wordt onderzocht door de Amerikaanse National Transportation Safety Board en de National Highway Traffic Safety Administration. Uber zelf is bezig met een doorlichting van zijn activiteiten rond autonome wagens. Het heeft alle tests na het ongeluk stilgelegd. Uber wilde niet reageren op de claims in The Information.