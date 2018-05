Vanhaezebrouck deelt nog sneer uit naar Club Brugge: “Vreemd dat ze nu wel reageren op de videoref”

Hein Vanhaezebrouck kwam tijdens zijn persconferentie voor de topper tegen Standard van aanstaande donderdag ook nog eens terug op de problematiek rond de videoref en de insinuaties van Club-voorzitter Bart Verhaeghe dat Anderlecht bevoordeeld wordt.

“Al een heel seizoen zijn er problemen met de videoref, dan vind ik het vreemd dat er nu meteen gereageerd wordt als Club Brugge eens benadeeld wordt. Terwijl Brugge ook al bevoordeeld is geweest en toen was er geen reactie”, aldus Vanhaezebrouck.

Voorzitter Bart Verhaeghe zag achteraf zelfs een complot tegen Club. “Over de woorden van Bart Verhaeghe ga ik niet veel zeggen. Iedereen heeft al gereageerd. Sommigen ontkennen wat er is gezegd, anderen hebben het duidelijk gehoord. Kijk: als je iets zegt dan moet je later niet terugkrabbelen. Dat geldt voor jongens op school, voor voetballers en voor bestuursleden. Zeker niet als het genoteerd werd en geregistreerd door camera’s. Dat vind ik verbazend”

“VAR deed in Brugge niet zoveel fout”

“Ik vind ook dat de VAR in Brugge niet zoveel fout deed. Dat contact tussen Gerkens en Vanaken misschien, maar daar geldt ook het principe “we voelen iets en gaan liggen”. Dat is de story Edmilson en Asare, dat was wat Vormer deed tegen Genk. Eigenlijk zijn wij quasi de enige ploeg die dat niet onder de knie hebben. Teo misschien een een beetje. Die doet dat, maar al de rest... Tegen standard werd Saïef met twee voeten getackeld door Carcela. Dat was penalty maar wij discussieerden of het nu corner was of niet. Terwijl je mag claimen waar je recht op denkt te hebben.”

Zelf had Vanhaezebrouck echter nog voor de topper in Brugge ook al de druk bij de wedstrijdleiding gelegd. “Of ik daar spijt van heb? Ik heb toen over één zaak gesproken: de keuze van de vierde man. Je kiest immers als vierde man een scheidsrechter die geen Play-off 1 mag fluiten omdat hij laat door de tests is geraakt, maar wat als er iets gebeurt met de eerste ref? Dat is zogenaamd een berekend risico maar voor zo’n wedstrijd vind ik dat dat niet kan. Maar ik heb niets over de scheidsrechter gezegd. Het is wel een positieve evolutie dat onze profrefs nu worden opgeleid om ook videoref te zijn. Dat kan helpen.”

“Gelijkspel is het beste voor Club, maar ook voor ons niet dramatisch”

Voor het eerst dit seizoen kan Anderlecht donderdagmiddag (voorlopig) over Club naar de leiding springen. Paars-wit komt immers al om 14u30 in actie tegen Standard, blauw-zwart speelt pas om 18u in Charleroi.

“Ik heb nog nooit rekening gehouden met de stand op de eerste dag van het weekend, en nu spreken we slechts over uren. Er moet wel nog iemand spelen, hé. Of wij met een zege voor extra druk kunnen zorgen? Ook bij Club zullen ze wel voorbereid zijn op winst van één van de twee. Dan kunnen ze misschien wel wat nerveus worden, maar als wij gelijkspelen en zij winnen, dan kan die nervositeit ook helemaal weg zijn. Dan is het voorbij, denk ik, want dan volgen wij al op vier punten en Standard op zes met nog twee matchen te spelen. Voor Brugge is een gelijkspel dus het beste. En een gelijkspel is ook voor ons niet dramatisch, want dan houden we Standard op afstand voor de tweede plek. Maar uiteraard gaan we vol voor winst.”

“Standard zit in positieve flow: alles zit wat mee”

Standard is met 16 op 21 de ploeg in vorm in deze play-offs. Bovendien is de Bekerwinnaar genaderd tot op vier punten van Club en behoort dus ook de titel nog tot de mogelijkheden.

“Het is een tegenstander die qua punten beter doet dan ons in Play-off 1, we weten dat het moeilijk wordt”, beaamt de coach. “Standard zit in een positieve flow: alles zit wat mee, ook tegen Genk. Ze hebben natuurlijk individuele klasse en we gaan in bepaalde zones rekening moeten houden met mannen als Carcela en Edmilson maar we gaan mekaar bekampen in het collectief.”

“Maar we spelen thuis en moeten aan ons eigen publiek laten zien dat we thuis van niemand schrik moeten hebben. Ja, het is een voordeel dat wij in de laatste drie wedstrijden nog twee keer thuis mogen spelen. Hier kunnen we ons eigen voetbal spelen, we moeten alleen denken aan waar wij hén pijn kunnen doen. We moeten niet bezig zijn met het klassement, we moeten niet beginnen rekenen: dat zorgt alleen maar voor afleiding. We moeten alleen proberen te winnen, zoals altijd.”

Sven Kums: “Nog drie wedstrijden knokken”

Na de 1-2 zege van zondag op het veld van Club Brugge zit Anderlecht weer helemaal in de titelrace. Met nog slechts drie speeldagen op de teller is de achterstand van paars-wit geslonken tot amper twee punten op de Brugse leider. “We zullen nog drie wedstrijden moeten knokken, het worden drie finales”, vertelde Sven Kums toen ook hij een vraag kreeg.

De voormalige Gouden Schoen speelde in Brugge een van zijn beste wedstrijden van het seizoen en was meer dan ooit de motor en tempomaker van dit Anderlecht. Als Kums draait, blijken de Anderlechtse elf bijzonder lastig te bekampen. “Ik kijk niet zozeer naar mezelf, ik speel in de eerste plaats in functie van de ploeg. En als ploeg hebben we een goeie prestatie neergezet in Brugge, ondanks het feit dat het na de wedstrijd de hele tijd over de VAR ging. We stonden goed, eigenlijk zit het al de hele play-offs goed. Nu komen nog die drie finales en wij voelen ons klaar voor die uitdaging.”

“Laat het duidelijk zijn dat Standard een team is met vele kwaliteiten, individueel kunnen zij het verschil maken. Maar of het ook de beste ploeg is? De beste ploeg zal aan het einde van de rit de titel pakken.”

Voor de geblesseerden Kara en Onyekuru komt de topper wellicht nog te vroeg, al evolueren beide spelers goed op training. Vanhaezebrouck verwacht dat beide spelers wellicht fit zullen geraken voor het WK.

