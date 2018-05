Spoeling op middenveld Standard wordt dun met oog op topper tegen Anderlecht

Razvan Marin komt dit seizoen niet meer in actie voor Standard. Dat meldde hij op Twitter. De Roemeen heeft last aan de enkel en kwam ook al niet in actie tegen RC Genk afgelopen weekend.

Het nieuws komt bijzonder ongelegen bij Standard, waar de spoeling centraal op het middenveld al dun is. De Nigeriaan Uche Agbo is immers geschorst voor de belangrijke wedstrijd donderdag op het veld van Anderlecht. Het wordt dus schuiven voor coach Ricardo Sá Pinto.

Marin is een van de sterkhouders op het middenveld van Standard. Hij kwam in de competitie 27 keer in actie, scoorde vier keer en gaf zeven assists.