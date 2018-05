Kris Peeters over weigering van Mechelse schepen om huwelijk te voltrekken: “Ik zou er niet over struikelen”

Mechelen - Vicepremier Kris Peeters (CD&V) is het niet eens met de beslissing van de Mechelse schepen Marc Hendrickx (N-VA) om een huwelijk niet te voltrekken, omdat de bruid hem om religieuze redenen geen hand wilde geven. Dat zei Peeters maandagavond in het VRT-programma ‘Van Gils & Gasten’.

Peeters werd onlangs nog bedolven onder kritiek omdat hij met de jood Aron Berger een man die vrouwen de hand weigerde te schudden op de CD&V-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen wilde zetten.

Maandag in Mechelen was het echter niet de schepen in kwestie, maar wel de burger die zijn of haar religieuze overtuigingen liet primeren. De beslissing van schepen Hendrickx was dan ook onwettig.

Ook Kris Peeters is het niet eens met de beslissing van Hendrickx: “Het gaat hier over respect. Men kan ook op andere manieren respect tonen dan door een hand te geven. In Vlaanderen is die hand heel belangrijk, maar we moeten daar eens goed over nadenken: als er sprake is van respect op een andere manier, dan zou ik daar niet over struikelen.”