Amper enkele uren oud en al met voetbal ‘bezig’, het overkwam het zoontje van Gareth Bale

Met Alba (5) en Nava (2) hebben Bale en zijn echtgenote al twee dochters. Het eerste zoontje van Bale heeft de naam Axel Charles gekregen. Vader Bale postte een foto van zijn zoon in een onesie met sterretjes die doen denken aan het Champions League-logo. Gareth hoopt uiteraard dat Axel Charles een even succesvolle voetbalcarrière als zijn vader kan uitbouwen.

Bale werd in het begin van het seizoen geteisterd door blessures. Sinds zijn terugkeer heeft hij moeite om zich opnieuw in de basis te knokken in het team van trainer Zinédine Zidane. De 70-voudige international van Wales werd voor volgend seizoen al gelinkt met zijn ex-club Tottenham en Manchester United.

We are delighted to welcome a baby boy into our family this morning. Axel Charles Bale 08.05.18 pic.twitter.com/dFbHNdFwnH