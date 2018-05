Van moord verdachte Isabelle (47) om het leven gebracht: politie staat nog steeds voor raadsel

Watermaal-Bosvoorde - De politie heeft nog steeds geen idee wie de 47-jarige Isabelle Dejoze om het leven heeft gebracht. Haar levenloze lichaam werd in maart vlakbij de spoorweg in Watermaal-Bosvoorde gevonden.

Verse voetsporen op de plaats waar het lichaam van de vrouw werd gevonden, deed de Brusselse speurders vermoeden dat zij om het leven is gebracht en naar de spoorweg is gesleept.

Uit onderzoek blijkt overigens dat Dejoze op zondagochtend 11 maart 2018 rond 6.40 uur alleen het station van Brussel-Centraal is binnengewandeld. Daar heeft ze de stoptrein van 6.25 uur richting Ottignies genomen. Diezelfde dag heeft men rond 20.15 uur nog een man gezien die op het perron van Bosvoorde foto’s aan het maken was.

Het Brusselse parket is nu op zoek naar getuigen die ofwel Isabelle Dejoze ofwel de fotograferende man gezien hebben. “Indien u meer informatie heeft, mag u contact opnemen met de speurders op het gratis telefoonnummer 0800 30 300. Getuigenissen kan u ook melden via opsporingen@police.belgium.eu”, klinkt het in een persmededeling.

Zelf in de cel

De Luikse Isabelle Dejoze belandde in september 2014 in de cel op verdenking ‘geassisteerde zelfmoord’: het bieden van hulp bij de zelfmoord. Na een half jaar kwam ze vrij, waarna ze naar Herk-de-Stad verhuisde en van daaruit naar Diest. Sinds 15 januari stond ze nergens meer ingeschreven, en leefde ze in een tent bij een vriend.