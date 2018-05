Wrevel bij Vanderhaeghe in Gent: “Niets meer gehoord van bestuur”

Yves Vanderhaeghe heeft op de persconferentie voor de match tegen Racing Genk gesproken over zijn positie als hoofdcoach van AA Gent na de slappe 1 op 15 in Play-off 1. Daaruit bleek dat er toch wat wrevel is tussen de trainer en het bestuur. “Ik heb deze week niets meer van het bestuur gehoord.” Dat er hoogspanning heerst in de Ghelamco Arena, bleek niet veel later met het ontslag van assistent-trainer Bernd Thijs.

Na de thuisnederlaag tegen Charleroi blijft AA Gent achter met een schamele 1 op 15. Na die match volgde een gesprek tussen trainer Yves Vanderhaeghe en het bestuur. “Sindsdien heb ik niets meer gehoord van hen”, zegt Vanderhaeghe op de persconferentie voor de match tegen Racing Genk. “Zaterdag heb ik de voorzitter gesproken, maar de afgelopen dagen heb ik hem niet meer gesproken. Normaal hebben we nog een nabespreking op maandag, maar die hebben vlak na de match tegen Charleroi al gedaan. Of mijn positie ter discussie staat? Ik zou het echt niet weten. En of de komende weken cruciaal zijn voor mijn job? Moet je aan het bestuur vragen.”

Hoogspanning dus in de Ghelamco Arena. En dat bleek niet veel later na de persconferentie van Vanderhaeghe met het ontslag van assistent Bernd Thijs. Een verrassing, want door de slechte resultaten wankelde vooral de positie van Vanderhaeghe. “Ik had niet verwacht dat ik in deze situatie zou belanden. Ik ben gewoon met mijn job bezig zoals het hoort. Iedereen is niet tevreden over de recente uitslagen, maar we komen van ver. Sinds ik hier ben, ben ik de trainer die het meeste punten heb gepakt. Het is al een lang parcours geweest, maar we mogen het positieve niet vergeten.”

Deze week staken ook de spelers de koppen bij elkaar. “Als je geen punten meer haalt, probeer je toch iets extra te doen om jongens met elkaar te laten communiceren. Ik heb een speech gegeven waarin ik mijn ontevredenheid uitte, er waren ook gesprekken met de spelers en ook de psychologe heeft goed gewerkt. We doen er alles aan om de situatie te keren. Maar er is nog cohesie tussen spelers en trainer. Ik kan mijn spelers nog motiveren.”