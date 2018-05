Bus vat vuur in centrum van Rome: toeristen in paniek uit vrees voor aanslag

Metershoge zwarte rookpluimen ontsierden dinsdag het centrum van Rome omdat er een bus van het openbaar vervoer in lichterlaaie stond. Aanvankelijk brak er in de omgeving paniek uit omdat toeristen dachten dat het om een terroristische aanslag ging.

De brand vond plaats vlakbij de Trevi-fontein, recht in het toeristische en politieke hart van de Italiaanse hoofdstad. Het vuur raakte uiteindelijk na ruim een uur geblust. Vermoedelijk lag een kortsluiting in de bus aan de oorzaak van de brand, zo luidt het bij de politie. Volgens ooggetuigen was er ook een explosie te horen, vermoedelijk omdat een band ontplofte. Volgens de eerste vaststellingen had de chauffeur nog geprobeerd de vlammen te blussen. Van de bus zelf schiet alleen nog maar schroot over.

De inzittenden konden de bus tijdig verlaten en bleven ongedeerd. Maar een vrouw die vlakbij stond, liep lichte verwondingen op. In de omgeving bevinden zich niet alleen toeristische topattracties, maar ook grote winkels en regeringsgebouwen.

(lees verder onder de video)

Video: Kaltura

Rome staat bekend om zijn verouderde openbare bussen. Ze vallen vaak onderweg stil of rijden de standplaats gewoon niet meer uit. Ook liepen passagiers al vaker verwondingen op door vallende onderdelen uit het plafond. “Het is al de zoveelste bus die in de stad in brand schiet”, zei Michele Frullo van de vakbond Usb. “Dat gebeurt tegenwoordig zo goed als maandelijks.”

Foto: AP

Foto: EPA-EFE

Foto: REUTERS