Mestkar blijft open staan en besmeurt straat, auto’s en tientallen huizen met vloeibare mest

Koekelare - De inwoners van het gehucht De Mokker in Koekelare houden ondanks de hitte beter even de ramen deuren dicht nadat een mestkar zijn lading verloor in de Catstraat. De kar passeerde omstreeks 15 uur door de straat, maar besmeurde door een technisch defect het wegdek, de gevels van tientallen huizen en enkele auto’s over een afstand van 500 meter. De brandweer zet minstens 20.000 water in om de mest zo snel mogelijk weg te spoelen.

Door de hoge temperaturen dreigt de vloeibare mest snel aan te koeken aan de gevels en de straat, waardoor de brandweer haar uiterste best deed om het stinkende goedje onmiddellijk weg te werken. Nadat de huizen in de straat en de auto’s weer proper zijn, wordt de aankoekende mest op straat gespoten en verdund met water, in de hoop dat alles zal wegspoelen.

Het zal echter nog enkele uren duren voor de straat volledig is opgeruimd en de inwoners van De Mokker weer met een gerust hart kunnen ademhalen. De straat raakte besmeurd toen het ventiel van de mestkar opensprong, vermoedelijk door de schokken op het betonnen wegdek.

Foto: Bert Feys