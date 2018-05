Vergeten ossentong veroorzaakt brandje bij cateringbedrijf

Beveren-Waas / Melsele - Een vergeten pot ossentong in madeirasaus heeft maandagavond een brandje veroorzaakt bij cateringbedrijf Oma’s keuken in de Dijkstraat in Melsele. Het vuur werd opgemerkt door voorbijgangers, die het brandalarm hoorden en een brandgeur waarnamen.

“Ik was helemaal vergeten dat die kookpot nog op het vuur stond”, vertelt zaakvoerder Dennis Van den Bossche. “Gelukkig bleef de schade beperkt. De inhoud van de pot was opgerookt, maar echte vlammen waren er niet. Door de rookontwikkeling moesten wel alle koekjes, snoepjes, pralines en wat kledij die we in het winkelgedeelte verkopen in de vuilnisbak. De ossentong, die dinsdag op het menu van onze klanten stond, hebben we vervangen door kipfilets.”

De winkel zelf bleef dinsdag gesloten.