Rockefeller, de veiling die alle records moet breken

Veilinghuis Christie’s is klaar om een enorm record te scoren. Vanaf vanavond gaan 1.500 kunststukken van miljardair David Rockefeller onder de hamer. Verwachte opbrengst: iets van één miljard dollar. Daarnaast verbleekt de vorige topveiling: Yves Saint Laurent met een opbrengst van 484 miljoen dollar.

Deze Matisse hing 60 jaar in de woonkamer van de Rockefellers. Foto: AP

Nog voor één stuk is verkocht, breekt de Rockfeller-veiling als een paar records. Dit is de allereerste keer dat Christie’s zoveel stukken uit één collectie tegelijk verkoopt. Meer dan 15.000 stukken gaan de volgende dagen onder de hamer. Dat is al haast een derde meer dan toen de Yves Saint Laurent-collectie een paar jaar geleden is geveild.

Reserveren om te komen kijken

Voor Yves Saint Laurent volstond het Christie’s Grand Palais in Parijs om alles te tonen. Deze keer zijn de volledige drie verdiepingen van het Rockefeller Center in New York zijn vrijgemaakt om de immense collectie te tonen.

Aanvankelijk dacht Christie’s dat ze de kijklustigen wel de baas kon. Maar al de eerste dag liep het fout. Mensen trachtten desnoods met geweld binnen te geraken. Daarom werd meteen overgeschakeld naar een on line-inschrijvingssysteem.

Begrijpelijk dat iedereen een kijkje wilde komen nemen. Waar anders kan je gratis werken van Picasso, Matisse, Monet en Gaugin zien. Die topnamen zitten allemaal in de Rockefeller-collectie. De belangrijkste stukken zijn ook getoond in Hongkong, Londen, Parijs, Peking, Shangai en Los Angeles.

Dure cataloog

Picasso’s “Bloemenmeisje” moet 100 miljoen dollar opbrengen. Foto: AP

Ook de cataloog scoort al een record. Toch in prijs: 750 dollar. Let op! Er zijn vijf catalogen gemaakt. Dus wie de volledige Rockefeller-collectie op zijn salontafel wil, moet 3.750 dollar neertellen.

Deze veiling wordt niet in één zit gedaan. Er zijn zestien veilingen: zes in de zaal, vier on line. Ook al een record.

Topstukken

Een van de topstukken is een Matisse, een schilderij van een vrouw die achterover leunt. Dat hing 60 jaar in de eetkamer van David en Peggy Rockefeller. “Een Matisse van die grootte en perfectie kwam de voorbije vier decennia niet op de veilingmarkt”, zegt Marc Porter van Christie’s. Hiervoor wordt een prijs van 70 miljoen dollar verwacht.

Hét topstuk is een Picasso. Een naakt meisje dat bloemen verkoopt. Een werk uit Picasso’s blauwe periode. Verwachte prijs: 100 miljoen dollar.

De opbrengst gaat niet naar de nazaten, maar naar een dozijn goede doelen die Rockefeller in zijn testament heeft laten opnemen.