Net gecrasht, maar klanten krijgen toch hun lunch van plichtbewuste leverancier

Zaventem - Twee bestelwagens botsten dinsdagmiddag omstreeks 12 uur in de Hector Henneaulaan in Zaventem, ter hoogte van het op- en afrittencomplex.

Beide bestuurders raakten de controle over het stuur kwijt. Een van de bestelwagens vloog in de vangrails, de tweede kwam tot stilstand tegen een verkeerslicht. Beide chauffeurs bleven ongedeerd, maar de schade aan de wagens en het verkeerslicht was aanzienlijk.

Door het ongeluk kwamen allicht ook enkele maaltijden te laat op hun bestemming aan. Een van de bestelwagens reed immers voor de lunchleveringsdienst Group Lunch uit Brussel. De chauffeur ging meteen na het ongeval wel weer aan de slag. Hij laadde de maaltijdboxen uit zijn gehavende bestelwagen over naar een tweede wagen opdat de werknemers van de omliggende bedrijven alsnog hun lunch kregen.