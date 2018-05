Avondspits rond Antwerpen kleurt opnieuw donkerrood door problemen in Kennedytunnel

Antwerpen - Wie dinsdagavond door de Kennedytunnel richting Nederland moet, denkt best na over een alternatieve route. Als gevolg van problemen met de verlichtingsarmaturen, blijf de rechterrijstrook er nog een ganse avond en nacht dicht. Het belooft dus opnieuw een loodzware avondspits te worden rond Antwerpen.

Wegen en Verkeer hoopt de situatie ten laatste tegen woensdagochtend onder controle te hebben. Dinsdagavond om 21 uur wordt de tunnelkoker richting Nederland alvast volledig afgesloten. “Als alles vlot verloopt, zijn de problemen woensdagochtend rond 5.30 uur volledig van de baan”, zegt Jef Schoenmaekers van het Agentschap Wegen en Verkeer.

Het Vlaams Verkeerscentrum raadt bestuurders aan om de Kennedytunnel indien mogelijk te vermijden. Het verkeer van Gent naar Hasselt rijdt best via Brussel. Wie naar Nederland wil, kan door de Liefkenshoektunnel, die tijdelijk tolvrij is gemaakt.