Moordenaars oom ex-minister Jacqueline Galant naar assisen

De kamer van inbeschuldigingstelling heeft de moordenaars van de oom van ex-minister Galant doorverwezen naar het Hof van assisen in Henegouwen.

Eind november zijn drie verdachten aangehouden en in verdenking gesteld voor de doodslag op een tachtiger in het Henegouwse Erbaut (Jurbise). Het slachtoffer, Michel Robette, is een oom van Jacqueline Galant, ex-minister van Mobiliteit en burgemeester van Jurbise.

Op zondag werd een dakloze man aangehouden. Dinsdag is een tweede man zonder vaste verblijfplaats aangehouden, ‘s avonds werd in Bergen een derde verdachte opgepakt en eveneens in verdenking gesteld.

Het slachtoffer werd in de nacht van 25 op 26 november bij hem thuis met geweld aangevallen en gedood. De daders gingen aan de haal met enkele werktuigen en de wagen van het slachtoffer. Het voertuig werd enkele uren later verlaten teruggevonden op de oever van het Canal du Centre in Bergen. “De daders waren er niet in geslaagd de wagen in het kanaal te duwen en sloegen daarna op de vlucht”, aldus de Bergense procureur Christian Henry.