Autopsie Eric Geboers bevestigt these van verdrinkingsdood

Antwerpen -

De autopsie op het lichaam van Eric Geboers heeft dinsdag uitgewezen dat de voormalige motorcrosskampioen om het leven gekomen is door verdrinking. Dat meldt de Turnhoutse afdeling van het parket van Antwerpen. Geboers kwam zondagavond om toen hij in het private recreatiedomein Miramar in Mol vanuit een bootje in het water sprong om een puppy te redden. Hij kwam meteen in moeilijkheden, vermoedelijk door het erg koude water, en zijn gezelschap kon hem niet meer redden. Zijn lichaam werd pas maandagmiddag gevonden.