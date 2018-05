Een dertienjarig meisje is zaterdag ernstig gewond geraakt op de kartbaan van Walibi Biddinghuizen. Volgens omstanders kwam ze met haar haren vast te zitten aan de kart, waardoor haar hoofdhuid deels losgerukt zou zijn van haar schedel.

Het ongeval vond plaats op de attractie Red Bull Kart Fight Exhibition Track. Om een nog onduidelijke reden moest het meisje plots remmen, waardoor een andere kart bovenop haar knalde. Daardoor zou haar huid deels van haar schedel zijn getrokken. Er kwam een traumahelikopter ter plaatse, waarna ze per ambulance naar het ziekenhuis werd gevoerd. Dat schrijft de Nederlandse website Looopings. De attractie is momenteel tijdelijk buiten gebruik.

De Nederlandse kartwereld reageert intussen vol ongeloof op het feit dat het pretpark de bezoekers van de attractie niet verplicht om een helm en beschermingspak aan te trekken. Dat moeten ze nochtans doen, zo schrijft de Duitse leverancier van de Walibi-karts voor. Maar het meisje zou dus geen bescherming gedragen hebben.

“Voor karters met lange haren is het gebruikelijk de haren weg te stoppen in een netje onder de helm”, zegt Maarten van Wesenbeeck van de Nederlandse Nationale Autosport Federatie in de krant De Stentor. Kartbaaneigenaar Tim Coronel is minstens even verbaasd: “Op ieder stuur hangt een waarschuwingssticker waarop duidelijk te zien is dat je je haar niet los moet laten wapperen.”

Zowel de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en keuringsinstantie TÜV voeren momenteel een onderzoek naar wat er precies verkeerd is gelopen. Tot dan wenst Walibi Biddinghuizen niet te reageren op het incident.