Fransen slachtoffer van oerwoudgeluiden in Rusland, FIFA kan er niet mee lachen

De Russische voetbalbond heeft van de Wereldvoetbalbond FIFA een boete van net iets meer dan 25.000 euro (30.000 Zwitserse frank) gekregen voor de oerwoudgeluiden die eind maart te horen waren tijdens de oefeninterland Rusland-Frankrijk in Sint-Petersburg. Rusland, dat binnenkort het WK organiseert, verloor de match met 1-3.

Tijdens de vriendschappelijke interland waren in het WK-stadion racistische geluiden te horen aan het adres van de zwarte spelers. De oerwoudgeluiden waren zelfs hoorbaar op tv toen Paul Pogba in de 73e minuut de bal raakte.

Rusland tracht het racismeprobleem bij de voetbalfans aan te pakken, maar volgens waarnemers moet er veel meer gedaan worden. In maart opende de Europese Voetbalbond (UEFA) een disciplinaire procedure tegen Zenit Sint-Petersburg na racistische geluiden gericht aan Leipzig-middenvelder Naby Keita in de Europa League. De Russische Voetbalbond opende dan weer een onderzoek naar de oerwoudgeluiden die fans van topclub Spartak Moskou vorige maand maakten aan het adres van de Kaapverdiër Nuno Rocha van FK Tosno in de halve finales van de Russische Beker. Nuno Rocha kreeg de oerwoudgeluiden naar zijn hoofd geslingerd vlak nadat hij de beslissende strafschop had gescoord. Op het WK van komende zomer spelen de Rode Duivels hun tweede groepswedstrijd tegen Tunesië in het stadion van Spartak.

Het Russische voetbal sleept al jaren een bijzonder kwalijke reputatie van geweld en racisme met zich mee en lijkt daar met het WK in het verschiet geen greep op te krijgen. Volgens Fare, een ngo die strijdt tegen discriminatie in het voetbal, werden vorig seizoen niet minder dan 89 gevallen van racisme geregistreerd tijdens voetbalwedstrijden in de Russische competities.