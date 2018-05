Graspollenseizoen is vroeg begonnen

Brussel - Het graspollenseizoen is dit jaar redelijk vroeg begonnen. De huidige hoeveelheid pollen in de lucht wordt meestal pas in de tweede helft van mei gemeten, maar het weer van de voorbije dagen gaf grassen de perfecte omstandigheden om te groeien, zo zegt Sciensano.

“Het is een combinatie van factoren”, zegt Florence De Bock van Sciensano, het vroegere Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid. “Het warme weer van de voorbije dagen heeft er samen met de regen die voordien gevallen is voor gezorgd dat grassen sneller zijn gaan rechtstaan.”

Maandag werden er in Brussel elf grassenstuifmeelkorrels in per kubieke meter lucht gemeten. De meeste hooikoortspatiënten zullen daar echter nog geen jeukende ogen van krijgen. “We zitten nog ver onder de kritische drempelwaarde, dus enkel heel gevoelige patiënten vertonen nu al symptomen”, verduidelijkt De Bock.

Sciensano raadt mensen die allergisch zijn voor graspollen aan om hun haar vaak te wassen, papieren zakdoeken te gebruiken, de was niet buiten te laten drogen, en zelf geen gras te maaien.