Opnieuw ebola in Congo: twee personen overleden, mogelijk al tien anderen besmet

In Congo zijn twee gevallen van ebola bevestigd en nog minstens 10 andere personen zijn mogelijk ook besmet. Dat meldt het hoofd van het nationale instituut voor biologisch onderzoek.

Het is ondertussen de negende keer dat ebola werd vastgesteld in de Democratische Republiek Congo (DRC). De virusziekte is een zeldzame maar erg ernstige ziekte voor de mens, vaak met de dood tot gevolg. De ziekte gaat gepaard gaat met bloedingen in het lichaam

De laatste gevallen van de ziekte dateren van vorig jaar. Toen raakten acht mensen besmet waarvan er vier overleden. Er zou nu sprake zijn van ten minste tien gevallen van besmetting. Dat werd bevestigd door Jean Jack Muyembe, het hoofd van het nationale instituut voor biologisch onderzoek.

De Wereldgezondheidsorganisatie meldt dat de eerste Ebola-uitbraken plaatsvonden in afgelegen dorpen in Centraal-Afrika, in de buurt van tropische regenwouden. De twee jaar durende uitbraak in West-Afrika, die in 2014 begon, kwam echter ook in stedelijke gebieden voor. Toen stierven meer dan 11.300 mensen, nog ruim 28.000 mensen raakten geïnfecteerd. De meeste gevallen bevonden zich in Guinee, Sierra Leone en Liberia.

