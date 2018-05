Poetin of Trump: wie heeft de grootste?

Vladimir Poetin is deze week voor het eerst buitengekomen in zijn nieuw speeltje: een zwarte supergepantserde Kortezh-limo. Maar wie heeft nu de grootste? En de veiligste? De Russische president of zijn Amerikaanse collega Donald Trump.

The Beast van Trump Foto: Belga

De Kortezh van Poetin Foto: Belga

Model: The Beast, waarmee Trump zich verplaatst, is eigenlijk geen Cadillac. Het is een Chevrolet Kodiak die werd omgebouwd om op een Cadillac te lijken. De nieuwe limousine van Poetin is een ontwerp van het Russische onderzoekscentrum in de automobielindustrie. Het instituut kreeg de opdracht een reeks luxevoertuigen te ontwikkelen die geschikt zijn voor de Russische staatsleiders en andere personen die onder bescherming staan. Naast de limousine omvat de Kortezh-reeks van het project ook een minibus en SUV’s. De Russische Staat investeerde in totaal 12,4 miljard roebel (165,6 miljoen euro) in het instituut. De voorkant van de limo van Poetin, de Kortezh, doet denken aan die van een Rolls-Royce Phantom.

Lengte: Poetin heeft letterlijk de grootste. Zijn limousine is meer dan zes meter lang, die van Trump maar 5,5 meter

Gewicht: The Beast weegt 8 ton, iets meer dan die van Poetin.

Motor: De nieuwe limo van Poetin is uitgerust met een automatische negenversnellingsbak en zou een vermogen hebben van 592 pk. De auto beschikt over een 8V-motor die lijkt op een 4,4 liter-versie van de oude 4,6 liter-motor van Porsche, maar dan turbogeladen. Technische gegevens van The Beast worden niet vrijgegeven. En zeker over de CO2-uitstoot niet.

Maximum snelheid: Beide limousines halen maximum 100 km per uur.

Beveiliging: Over de Kortezh is geweten dat hij superbeveiligd en -bepantserd is. Maar details worden angstvallig geheim gehouden door de Russen. “Je moet de vijand niet slimmer maken dan hij al is”, klinkt het.

Dat The Beast een rijdende bunker is, is al langer geweten en blijkt ook uit de technische fiche. The Beast is gemaakt van staal, aluminium, titanium en keramiek. Onderaan loopt een stalen plaat die de inzittenden beschermt tegen bommen en granaten. Het pantser van de wagen is minstens 12 centimeter dik en bestand tegen elke kogelinslag. De inzittenden zijn beschermd tegen chemische aanvallen. De banden zijn versterkt met Kevlar (wat ook in kogel- en scherfwerende vesten zit) en bestand tegen de meeste obstakels. En zelfs al mochten ze leeglopen, dan zorgen de stalen velgen ervoor dat de wagen toch kan blijven rijden. In de koffer zit onder meer traangas en er zijn brandbestrijdende middelen. Daarnaast is er ook materiaal aanwezig om een rookgordijn op te trekken. Er zijn ook steeds bloedzakjes aanwezig (met de bloedgroep van de president) en zuurstofmaskers.

Kostprijs: De ‘bedrijfswagen’ van Trump kost om en bij de 1,4 miljoen euro. Die van Poetin iets meer, volgens kenners. Maar de exacte prijs is niet meegedeeld.