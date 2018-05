“Trump blaast Iran-deal op”: waarom en wat zijn de gevolgen?

Vanavond maakt Donald Trump officieel bekend of de Verenigde Staten al dan niet uit het atoomakkoord met Iran stappen. De krant ‘The New York Times’ is er alvast zeker van dat dat zal gebeuren. Maar waarover gaat de deal precies en wat zijn de gevolgen als Trump zich daadwerkelijk terugtrekt? Docent Internationale politiek Thijs Van de Graaf (UGent) beantwoordt al uw vragen.

Wat houdt de Iran-deal in?

“In 2015 sloten China, Rusland, de Verenigde Staten, Frankrijk, Groot-Brittanië en Duitsland een nucleaire deal met Iran. Het land zou zijn kernwapenprogramma de komende jaren flink beperken en onder andere inspecteurs toelaten op de nucleaire sites. In ruil zouden de zes partijen de economische en politieke sancties tegen Iran opheffen. Die waren er gekomen toen in 2012 aan het licht kwam dat Iran verschillende nucleaire sites had. De belangrijkste sanctie was het olie-embargo. Olie is de belangrijke bron van inkomsten, waardoor het land als het ware in een wurggreep gehouden werd.”

Foto: AFP

Waarom wil Trump die herbekijken?

“Trump was nooit een grote fan van de deal, die onderhandeld werd door zijn voorganger Barack Obama. Bij zijn aanstelling als president wou hij de overeenkomst verscheuren, maar de invloed van de gematigde ex-minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson heeft dat vermeden. Huidig minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo neemt net als Trump hardere standpunten in, vandaar dat de deal nu opnieuw ter discussie staat.”

Waarom herbekijkt Trump de deal juist nu?

Van de Graaf: “De Republikeinen, die zich niet konden vinden in de deal, kregen het destijds voor elkaar dat de overeenkomst elke 90 dagen hernieuwd moet worden. De volgende deadline is 12 mei en intussen zijn de meer gematigde Republikeinse stemmen vertrokken, waardoor Trump nu de kans heeft om eruit te stappen. Vorige week claimde de Israëlische premier Benjamin Netanyahu bovendien dat Iran liegt en de deal niet nakomt. Dat heeft natuurlijk alleen maar olie op het vuur gegooid.”

Foto: AP

Wat zijn de risico’s als Trump de deal opblaast?

Van de Graaf: “Iran en de VS en hun respectievelijke bondgenoten staan in verschillende Arabische landen al lijnrecht tegenover elkaar. Zo hebben rebellen in Jemen, gesteund door Iran, recent raketten gelanceerd op de hoofdstad van Saoedi-Arabië, dat dan weer de steun krijgt van Amerika. Het is best mogelijk dat de bestaande spanningen in de Arabische wereld uit de hand lopen en evolueren naar gewapende conflicten. Er zijn recent verschillende voorvallen geweest, zoals de Israëlische F16 die boven Syrië door Iran neergehaald werd.”

Wat is de impact daarvan voor ons?

Van de Graaf: “Als Trump daadwerkelijk uit de deal stapt, zullen de oliemarkten onder druk komen en de prijzen nog meer stijgen. Ze waren al gestegen, omdat de handelaars anticipeerden op deze wending. Na een harde afwijzing van de Verenigde Staten zullen ze nog sterker de hoogte in gaan.”