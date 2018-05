Ex-topref Massimo Busacca gelooft rotsvast in VAR: “Het doel is om schandalen te vermijden”

Na Club Brugge-Anderlecht van zondag ligt de Video Assistant Referee (VAR) in de Jupiler Pro League opnieuw onder vuur, maar ook in andere competities blijkt de videoref niet feilloos. Massimo Busacca, scheidsrechtersbaas bij de FIFA, twijfelt echter niet over de toegevoegde waarde van de VAR, zo verklaarde de voormalige topref dinsdag op een persconferentie in Brussel.

In maart besloot de FIFA de videoscheidsrechter te gebruiken tijdens het komende wereldkampioenschap in Rusland. De International Football Association Board (IFAB) had daarvoor de weg vrijgemaakt. “We hebben twee jaar enorm hard gewerkt voor de implementatie van de VAR. Ruim een maand voor het WK kan ik zeggen dat we in Rusland in positieve zin willen verrassen”, verklaarde de Zwitser op een persconferentie in het kader van het driedaags Congres van de Wereldsportpersbond (AIPS).

Toch is niet iedereen overtuigd van het systeem waarbij een extra ref advies kan geven op basis van videobeelden, momenteel in een testfase in onder meer de Belgische hoogste afdeling. Zo hebben de clubs in de Premier League tegen de invoering van het systeem gestemd voor volgend seizoen. UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin vindt dat er meer testen nodig zijn en dat de FIFA te snel heeft ingestemd met het gebruik van de VAR op het WK.

Daar is Busacca het echter niet mee eens. “Op het WK voor clubs van 2016 in Japan en vorig jaar op het WK voor U20 in Zuid-Korea, de Confederations Cup in Rusland en het WK voor clubs in de Verenigde Arabische Emiraten was er geen enkel schandaal door de VAR. Het doel is niet honderd procent nauwkeurigheid voor alle beslissingen, maar het vermijden van schandalen. Er waren natuurlijk wel discussies, die verdwijnen niet door het gebruik van de videoref. De technologie vervangt de mens niet. Er moet nog steeds geïnterpreteerd worden, laat dat duidelijk zijn.”

“Maar de technologie is nodig en beschikbaar. Waarom zouden we ze dan niet gebruiken? Een voetbalteam is vandaag als een groot bedrijf. Een verkeerde beslissing heeft dan ook een enorme impact. De kans daarop moeten we dan ook zo miniem mogelijk houden”, vervolgde Busacca, die in 2009 de Champions League-finale floot. “In de toekomst willen we wel dat refs blijven beslissen en niet dat ze wachten op wat hen in hun oortje wordt gemeld.”

Controverse in Australië

In de titelwedstrijd van de Australische competitie tussen Melbourne Victory en de Newcastle Jets speelde de VAR onlangs een ongelukkige hoofdrol. De videoref was door een technische storing niet in staat in te grijpen toen Melbourne vanuit buitenspel de enige goal maakte. Ook Club Brugge-Anderlecht werd zondag met ruim een kwartier vertraging op gang getrapt door technische problemen.

“In Australië heeft de technologie ons in de steek gelaten”, reageerde Johannes Holzmüller, FIFA-directeur Voetbaltechnologie. “De beelden waren bevroren, het was niet mogelijk om de camera’s te gebruiken die het buitenspelgeval vanuit het juiste perspectief hadden vastgelegd. Als je niet honderd procent zeker bent als VAR, kan je de ref niet waarschuwen. Technologie kan altijd falen. Maar we hebben de voorbije jaren veel getest. Op het WK zullen we de best mogelijke setup hebben, met 33 camera’s.”

