Dat dieren vaak de ideale partners zijn om stress te verminderen, is al langer bekend. Maar in de ‘Golden Road Pub’ in Los Angeles gaat het nog een stapje verder: wie er yogalessen volgt, kan dat samen met Nigeriaanse dwerggeiten doen. De dieren van de organisatie ‘Hello Critter Goat Yoga’ zijn duidelijk erg geliefde sportpartners, bewijzen deze foto’s.