Tramspoor komt omhoog door hitte: pendelaars gedwongen hun reis te voet verder te zetten

Deurne / Merksem -

In Antwerpen kunnen de drukke tram- en premetrolijnen 2, 3 en 6 dinsdag sinds 20.30 uur opnieuw hun normale traject volgen na eerdere problemen met de sporen. Dat meldt openbaarvervoersmaatschappij De Lijn. Pendelaars die in volle spits de tram wilden nemen, moesten dus te voet over de brug of zullen de bus moeten nemen.