Papa van door Dutroux vermoorde Julie Lejeune lijsttrekker bij gemeenteraadsverkiezingen in Flémalle

Flémalle - Jean-Denis Lejeune trekt bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober de lijst Intérêts Communaux (IC) in Flémalle. Hij rekent op een zitje in de gemeenteraad.

De vader van Julie, een van de slachtoffers van Marc Dutroux, was zes jaar geleden als lijstduwer al de meest populaire naam bij IC. In de Luikse gemeente haalde hij toen de vijfde beste score van alle kandidaten.

Lejeune stapte bij de federale verkiezingen van 2010 in de politiek. Hij prijkte er op de derde plaats van de cdH-lijst. Ondanks 13.709 stemmen raakte Lejeune niet verkozen. In 2014 stond hem een gelijkaardig scenario te wachten. Ook toen lukte het Lejeune niet om één van de twee cdH-zetels in de wacht te slepen.

In Flémalle beschikt de PS over de absolute meerderheid. IC, dat momenteel drie gemeenteraadsleden telt, hoopt op meer zetels en wil het gesprek aangaan met de socialisten indien ze hun absolute meerderheid zouden verliezen of willen verruimen.