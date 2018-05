Fans komen samen op Grote Markt voor afscheid Maurane

Brussel / Schaarbeek - De stad Brussel en de gemeente Schaarbeek hebben dinsdag passend afscheid genomen van de Brusselse zangeres Maurane. Een vriendin ontdekte maandagavond het levenloze lichaam van de zangeres.

De Brusselse zangeres Maurane, wier echte naam Claudine Luypaerts is, is maandag op 57-jarige leeftijd overleden. Haar levenloze lichaam werd maandagavond aangetroffen in haar bed in haar woning in Schaarbeek. Uit de eerste vaststellingen die de wetsdokter en het laboratorium van de federale politie hebben uitgevoerd, is er niets dat wijst op de tussenkomst van een derde of derden bij de dood van de zangeres.

Zowel de stad Brussel als de gemeente Schaarbeek hielden dinsdag al een passend eerbetoon voor Maurane. De stad Brussel deed dat door dinsdagavond een eerbetoon te geven aan Maurane door haar grootste hits te laten weerklinken op de Grote Markt. Heel wat Brusselse fans, maar ook van daarbuiten kwamen naar de hoofdstad voor de hommage.

“Ik had het nieuws op Twitter gezien vanochtend. Ik was gechoqueerd, want heb haar dit weekend nog op de Irisfeesten bezig gezien. Deze hommage is zeer belangrijk voor mij. Ik ken al haar nummers en ga die dan ook allemaal meezingen”, vertelt Jamila Si M’Hammes met tranen in de ogen. “Het voelt aan alsof ik een vriendin verloren heb. Ik heb dezelfde leeftijd als Maurane en mijn dochter is even oud als haar dochter. Ik ben al vanaf het prille begin van haar carrière fan”, vertelt Maryvonne Laurent.

Eerbetoon en bloemen

Ook burgemeester Philippe Close was aanwezig op de hommage. “Ik ben bijzonder triest. Sinds meer dan 15 jaar, via gemeenschappelijke vrienden, heb ik Maurane leren kennen verder dan haar uitzonderlijke artistieke persoonlijkheid. De muziekwereld verliest één van zijn mooiste stemgeluiden. Een prachtige persoon heeft ons verlaten, ik mis haar nu al.”

Het schepencollege van Schaarbeek besliste dinsdagochtend om het plein in de Jacques Rayéstraat te hernoemen naar ‘Mauraneplein’. De zangeres woonde immers in de straat op nummer 32. Daar waren dinsdagnamiddag al enkele bloemen en een emotioneel briefje achtergelaten. De burgemeester en schepenen van Schaarbeek hebben ook een virtueel rouwregister geopend op de website van de gemeente.

Tijdens de volgende gemeenteraad, op 30 mei, volgt er een eerbetoon. De familie van de zangeres zal ook bloemen toegestuurd krijgen.