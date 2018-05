AA Gent steunt Vanderhaeghe voor cruciale match tegen Genk

AA Gent heeft vanmiddag verrassend met onmiddellijke ingang afscheid genomen van assistent-trainer Bernd Thijs. Zijn contract liep af op het einde van het seizoen en het was sowieso niet de bedoeling het te verlengen. De beslissing nu past in een aantal maatregelen die het bestuur nam om het tij te keren na de één op vijftien in Play-off 1.

Vanmiddag had algemeen directeur van AA Gent Michel Louwagie een gesprek met Bernd Thijs waarin hij de beslissing toelichtte. Voorzitter Ivan De Witte trok rond 13u30 naar het oefencomplex voor een onderhoud met trainer Yves Vanderhaeghe. Daarna werd het nieuws bekendgemaakt via een mededeling op de clubwebsite.

“AA Gent houdt eraan Bernd Thijs te bedanken voor zijn jarenlange inzet als speler en kapitein”, klonk het in dat bericht. “De club blijft hem erkentelijk voor de behaalde resultaten waarbij vooral de bekerwinst altijd in ons geheugen gegrift zal staan. AA Gent wenst Bernd succes toe in zijn verdere carrière en hoopt dat zijn vorming als trainer bij onze club een meerwaarde zal betekenen.”

Bernd Thijs was elf jaar bij de Buffalo’s en mag gerust een clubicoon genoemd worden. Maar de chemie was op. Zijn aflopend contract zou sowieso niet verlengd worden. Met de beslissing wil AA Gent trainer Yves Vanderhaeghe een hart onder de riem steken. “We hebben een aantal maatregelen genomen zoals enkele individuele en collectieve gesprekken en de beslissing om op afzondering te gaan voor de match tegen Racing Genk. We wilden een verandering teweegbrengen met behoud van het respect voor wat Yves Vanderhaeghe dit seizoen heeft gepresteerd”, aldus AA Gent-voorzitter Ivan De Witte. “De beslissing over Bernd Thijs is een interne aangelegenheid.”

Bij Sporza voegde hij daaraan toe: “We zijn de voorbije dagen een grondig onderzoek gestart naar de oorzaken van de 1 op 15. We hebben met de spelers gesproken en ook onderzocht of we niets moesten wijzigen aan de staf. Ik heb nooit aan een ontslag van Vanderhaeghe gedacht. Ik heb te veel respect voor het werk dat hij geleverd heeft. Uiteindelijk zijn we tot de bevinding gekomen dat er wel degelijk een probleem was, al wil ik daar uit onder meer uit respect voor de persoon niet over uitweiden. Maar we hebben hier uiteraard een gegronde reden voor.”

Bernd Thijs heeft na vier jaar assistentschap zijn eigen ideeën ontwikkeld en kon eerder dit seizoen al T1 worden bij KV Mechelen. In de wandelgangen viel te horen dat hij te dominant was geworden om als assistent van Vanderhaeghe te functioneren. Niet vergeten dat Vanderhaeghe het moeilijk had met zijn ontslag bij KV Oostende, waar hij meteen opgevolgd werd door zijn ambitieuze assistent Adnan Custovic.

Met het voortijdig afscheid van Thijs hoopt AA Gent dat Vanderhaeghe in alle sereniteit in de laatste drie speeldagen Europees voetbal kan afdwingen. De beslissing sloeg bij de medewerkers van de club in als een volslagen verrassing, maar de bestuur ging niet over één nacht ijs.