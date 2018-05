Twee speeldagen schorsing voor Schouterden (Eupen) en Ardaiz (Antwerp)

Brussel - De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBV) heeft twee speeldagen schorsing en een boete van 600 euro opgelegd aan Nils Schouterden (KAS Eupen) en Joaquin Ardaiz (FC Antwerp). De schorsing gaat pas in vanaf 10 mei, waardoor beide spelers woensdagavond in hun onderlinge duel wel gewoon in actie kunnen komen.

Schouterden en Ardaiz werden door het Bondsparket vervolgd na tussenkomst van de Reviewcommissie. De feiten dateren van de zesde speeldag in play-off 2.

In de thuiswedstrijd tegen Lokeren (0-2) kreeg Nils Schouterden twee minuten na zijn invalbeurt in de 62e minuut meteen een gele kaart, maar volgens de Reviewcommissie had die ingreep rood verdiend. Scheidsrechter Lawrence Visser verklaarde zich ter zitting akkoord met die stelling. Schouterden was niet aanwezig, maar verklaarde zich in een schrijven gericht aan de Geschillencommissie akkoord met de vordering van het Bondsparket. Die bedroeg twee speeldagen schorsing, de Geschillencommissie bevestigde die strafmaat. Daardoor wordt de verplaatsing naar Antwerp woensdagavond wellicht de laatste competitiewedstrijd van het seizoen voor Schouterden. De Eupense flankaanvaller mist de thuismatch tegen KV Oostende (12 mei) en het duel bij Beerschot Wilrijk (19 mei).

In de Antwerpse derby op het veld van Beerschot Wilrijk plantte Antwerp-aanvaller Ardaiz zijn studs op de kuit van Jimmy De Jonghe. Scheidsrechter Bart Vertenten hield de kaarten op zak, maar verklaarde ter zitting dat de fysieke integriteit van De Jonghe wel in gevaar was gebracht. Bondsprocureur Steven De Winter vorderde twee speeldagen schorsing, omdat het parket van oordeel was dat Ardaiz een “doortrappende beweging” maakte. De Uruguayaanse aanvaller van Antwerp was het daar niet mee eens. Ardaiz verklaarde ter zitting dat hij zijn beweging al had ingezet op het moment dat de bal weggetrapt werd. Meester Van Laer vroeg bovendien wat clementie. Ardaiz gedroeg zich goed tijdens de wedstrijd, is een jonge speler en beschikt over een blanco strafblad, klonk het. Toch oordeelde de Geschillencommissie dat de vordering van het bondsparket “proportioneel is ten opzichte van de ernst van de feiten”. Het strafvoorstel van de bondsprocureur werd gevolgd. Tenzij de Great Old in beroep gaat, is Ardaiz geschorst voor de thuiswedstrijd tegen STVV (12 mei) en de verplaatsing naar KV Oostende (19 mei).