FIFA schorst Guatemalteekse voetbalbobo levenslang wegens ontvangen smeergeld

De Ethische Commissie van de Wereldvoetbalbond FIFA heeft de Guatemalaan Hector Trujillo een levenslange schorsing opgelegd voor zijn aandeel in het FIFA-schandaal van enkele jaren geleden, zo maakte de FIFA bekend.

Trujillo nam als toenmalig secretaris-generaal van de Guatemalteekse voetbalbond tussen 2009 en 2016 ruim 200.000 dollar aan smeergeld aan in ruil voor marketingrechten bij WK-kwalificatiewedstrijden van zijn land. Hij moet ook een geldboete van 168.000 euro betalen. Eind vorig jaar werd hij voor de federale rechtbank van New York veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht maanden, die hij uitzat in Florida.