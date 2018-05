De prinses die stiekem dacht te vluchten: “Tot zij vrij is, is geen enkele Arabische vrouw vrij”

Een ravissante prinses, een Franse dubieuze ex-spion, een stiekeme vlucht uit Dubai op jetski’s en een genadeloze sjeik die zijn rebelse dochter met gewapende agenten van een boot in de Indische Oceaan laat plukken. De zaak houdt de Arabische wereld in de ban. Zeker nu elk teken van leven ontbreekt. “Tot zij vrij is, is geen enkele Arabische vrouw vrij.”