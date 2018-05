François Pauwels, de euthanasiedokter uit ‘Afscheid’: “Meehuilen? Daar heeft de familie geen fluit aan. Het is mijn taak om cool te blijven”

Het moeten er honderden zijn. De keren dat dokter François Pauwels euthanasie heeft uitgevoerd. Hoeveel precies, dat mogen we niet weten. Wat we wel mogen weten, is dat het nooit went. Als het dat wel doet, stopt hij. Direct. “Het is moeilijk, maar ik huil niet”, zegt de arts uit het Eén-programma ‘Afscheid’. “Huilen is voor de familie. Ik ben degene die cool moet blijven.”