Uiteenlopende reacties nadat Trump uit Irandeal stapt: “Dit betekent oorlog in het Midden-Oosten”

Premier Charles Michel betreurt dat de Amerikaanse president Donald Trump dinsdag heeft besloten om zijn land terug te trekken uit het internationale akkoord over het nucleaire programma van Iran. Geen akkoord “betekent meer instabiliteit of oorlog in het Midden-Oosten”, vreest de eerste minister. En hij is niet de enige die bezorgd reageert: ook Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk “betreuren” de beslissing van de VS.

Het nucleaire akkoord werd in 2015 afgesloten om de VS onder andere te beschermen tegen een mogelijke kernbom, maar de deal en het opheffen van de sancties stelden Iran net in staat om te blijven werken aan de verrijking van uranium, aldus Trump. De president stelde ook bewijzen te hebben dat de Iraanse belofte een leugen was.

De beslissing van Donald Trump lokt heel wat bezorgde reacties uit, ook in ons land.

Premier Charles Michel: “Dit betekent instabiliteit”

“Geen akkoord met Iran betekent meer instabiliteit of oorlog in het Midden-Oosten. Ik betreur ten zeerste de terugtrekking van president Donald Trump uit het akkoord. De EU en haar internationale partners moeten zich blijven inzetten en Iran moet zijn verplichtingen blijven naleven”, zo deelde premier Michel dinsdag via Twitter mee.

Vlaams minister-president Geert Bourgeois: “Geen goede zaak”

Geert Bourgeois vindt “de eenzijdige opzegging” van het akkoord door Trump “geen goede zaak”. “Dit akkoord heeft stabiliteit gebracht. Laat ons daarmee doorgaan”, zo reageerde hij in het VRT-programma Terzake. Volgens Bourgeois kan het verdrag wellicht verbeterd worden, maar “dan moet je aan tafel gaan zitten”. “De eenzijdige beëindiging zal leiden tot reactie, tegenreactie, ... tot instabiliteit”, aldus de minister-president.

Foto: REUTERS

Franse president Emmanuel Macron: “Betreuren beslissing”

Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk “betreuren” de beslissing van de VS om uit het nucleair akkoord met Iran te stappen. Dat heeft de Franse president Emmanuel Macron dinsdagavond getweet, in een eerste reactie op de Amerikaanse terugtrekking.

Vertegenwoordiger van buitenlands beleid EU Federica Mogherini: “Europa blijft”

“Zolang Iran zijn verplichtingen in het kader van het akkoord blijft uitvoeren, zoals totnogtoe het geval is, zal de Europese Unie gehecht blijven aan de volledige en effectieve implementatie van het akkoord”, zo stelde Mogherini, die de afspraken met het regime in Teheran over zijn nucleaire programma bestempelde als “één van de belangrijkste verwezenlijkingen die diplomatie ooit heeft bereikt”.

Mogherini beklemtoonde dat het akkoord tot dusver zijn doel heeft bereikt, namelijk het garanderen dat Iran geen kernwapens ontwikkelt. “De Europese Unie is vastberaden om dat te behouden”, stelde de hoge vertegenwoordiger in een mededeling.

Israëlische premier Netanyahu

Israël en Saoedi-Arabië reageren positief op de terugtrekking van de VS uit de nucleaire deal met Iran. “Israël steunt het moedige besluit van Trump volledig”, loofde de Israëlische premier Benjamin Netanyahu de beslissing van Washington. Israël, dat zichzelf beschouwt als een van de voornaamste potentiële doelwitten van een bewapend Iran, is altijd een van de hevigste tegenstanders van de in 2015 afgesloten deal geweest.

Netanyahu herinnerde er zelf aan dat Israël zich “van bij het begin” tegen het akkoord heeft gekant omdat de deal er volgens hem “niet in slaagde het pad naar een Iraanse atoombom te blokkeren en bovendien de weg opende naar een volledige arsenaal van atoombommen, en dat binnen een tijdspanne van slechts enkele jaren”.

Foto: AFP

Iraanse president Hassan Rohani: “Psychologische oorlog van Trump”

Iran houdt ook na de Amerikaanse terugtrekking vast aan het nucleaire akkoord van 2015. Het land houdt zich echter klaar om desnoods op korte termijn weer meer uranium te gaan verrijken, zo waarschuwde de Iraanse president Hassan Rohani dinsdagavond in een televisietoespraak.

“We zullen niet toelaten dat Trump deze psychologische oorlog wint”, aldus Rohani, die nog opmerkte dat “de VS steeds getoond hebben dat ze hun engagementen nooit nakomen”. “In plaats van een akkoord met zes staten hebben we er nu een met vijf.”

Rohani waarschuwde dat Iran zijn verrijking van uranium desnoods snel weer kan opdrijven. “Ik heb het Iraanse Agentschap voor Atoomenergie opgedragen om paraat te staan om te starten met de verrijking van uranium op industriële schaal. We zullen enkele weken wachten en overleggen met onze bondgenoten die vasthouden aan het JCPOA (de Iran-deal, nvdr)”, aldus Rohani volgens de BBC. “Alles hangt af van onze nationale belangen.”

Concreet wil de Iraanse president nu snel overleg met China, Rusland en de Europese onderhandelingspartners, om het verdere verloop te bespreken.