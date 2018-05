Oprichter Islampartij wil staatssecretaris Demir niet aankijken in “De Afspraak”

Brussel - Redouane Ahrouch, het kopstuk van de Islampartij en voormalig MIVB-buschauffeur, heeft geweigerd om staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) rechtstreeks aan te kijken tijdens een debat van “De Afspraak” (Canvas). Ahrouch bevestigde dat hij de sharia wil invoeren in België, en dat hij met zijn partij ook wil meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Gent en Antwerpen. Dat meldt VRT NWS dinsdagavond.

Ahrouch is oprichter van de Islam-partij en gemeenteraadslid in Anderlecht. Hij veroorzaakte onlangs opschudding met zijn pleidooi om mannen en vrouwen op het openbaar vervoer te scheiden. Ahrouch, zelf buschauffeur in Brussel, werd vorige week na 25 jaar dienst door de MIVB ontslagen.

Hij was dinsdagavond te gast in de paneldiscussie in “De Afspraak”. Toen staatssecretaris Zuhal Demir met hem in debat wilde gaan, weigerde hij om haar rechtstreeks aan te kijken omdat ze een vrouw is. Toen presentator Bart Schols hem daar attent op maakte, ontkende hij dat evenwel en zei hij “ik ga mijn ogen niet op deze persoon fixeren. Maar ik luister naar haar, ik ben beleefd. Ik luister en analyseer.” Het is persoonlijk, zei Ahrouch.

Ontslag bij MIVB

Ahrouch, die volgens VRT NWS zelden op de vraag antwoordde, kwam ook nog eens terug op zijn ontslag bij de MIVB. “Een politiek ontslag, dat de MIVB onder druk heeft uitgevoerd”, zegt hij daarover.

Zijn ontslag bij de MIVB was nog niet zo’n slechte zaak, zegt Ahrouch, in de zin dat hij nu volop tijd heeft heeft voor de politiek, om al z’n tijd te stoppen in “cette Noble cause qu’est la Libération Islamique du mon Cher Peuple Belge” (“het edele doel dat de Islamitische bevrijding van het Belgische volk is”). Na enig aandringen bevestigde Ahrouch dat hij de sharia wil invoeren. “De weg naar God”, noemt hij het.

Ahrouch zei nog dat zijn Islampartij wil deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen en Gent. “België zal over 12 jaar een moslimmeerderheid hebben. Je hebt dan twee opties: extremisten of democraten als wij aan de macht”, zegt Ahrouch. Zijn partij wil meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen en Gent, daar zouden er voldoende kandidaten zijn voor een lijst.