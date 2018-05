Antwerpse hulpdiensten hinderen (of met eieren bekogelen): GAS-boete van 350 euro

Hulpdiensten hinderen bij hun werk of, zoals vorig jaar gebeurde, met eieren bekogelen blijft niet langer ongestraft. In de nieuwe Antwerpse politiecodex is voorzien dat wie tussenkomsten bemoeilijkt een GAS-boete krijgt van 350 euro.

Bij een brand in een garage in de Somméstraat in Borgerhout vielen in september van vorig jaar drie gewonden. Hulpdiensten werden door jongeren gehinderd bij hun werk, een brandweerwagen kon zelfs de straat niet in. Toen de politie wilde tussenkomen, werden agenten met eieren bekogeld. Oudere bewoners konden de rust doen terugkeren. De schuldigen ontsnapten aan een straf.

Ook in Borgerhout werd de politie vorige zomer bekogeld met eieren toen ze vaststellingen deden van een verkeersongeval. Op het kruispunt van de Terlostraat en de Florastraat ging een auto uit de bocht, waarna de wagen tegen een gevel knalde.

Toen de politie ter plaatse kwam om het ongeval vast te stellen, werd ze bijzonder onvriendelijk bejegend. “Een zestigtal mensen veroorzaakten tumult, waarna enkelingen met eieren naar onze collega’s gooiden”, aldus politiewoordvoerder Wouter Bruyns.

“Politiemensen verhinderen in het uitoefenen van hun taak, is onaanvaardbaar”, klinkt het.

“Het gebeurt regelmatig dat omstaanders tussenkomsten van hulpdiensten bemoeilijken of verhinderen. Eieren gooien, omstaanders ophitsen, het belagen van parkeerwachters, doorgang van hulpdienstvoertuigen belemmeren … het zijn voorbeelden van gedrag dat de toezichts- en hulpdiensten ernstig hindert. Het is in zulke situaties nodig om gepast op te treden en verdere escalatie te vermijden. Daarom wordt dit soort gedrag strafbaar via de politiecodex”, zegt Johan Vermant, woordvoerder van burgemeester Bart De Wever (N-VA). Wie eieren of wat dan ook gooit naar politie of hulpdiensten of wie hun werk opzettelijk verhindert of bemoeilijkt, krijgt vanaf nu een GAS-boete van 350 euro.