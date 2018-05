Zo beleefden de Ikea-collega’s van Sennek haar halve finale: “Toch bijna zo zenuwachtig als Laura zelf”

Onze Eurosong-kandidate heet in het echte leven Laura Groeseneken en ze staat dagelijks met tientallen collega’s in de Ikea van Zaventem, waar ze grafisch werk doet. Die collega’s willen haar een hart onder riem steken en hun steun laten zinderen tot in Portugal. Daarom hebben ze speciaal voor dit spektakel het Ikea-resto omgebouwd tot een gezellige huiskamer, met tribune en catering op z’n Belgisch.

Senneks collega’s Kirsten, Lieve en Nadia popelen om hun vriendin in actie te zien. “Ik weet nog toen ik haar voor het eerst op tv zag, tijdens vijftig jaar James Bond”, zegt Lieve. “Ik had niet eens door dat die zangeres onze Laura was, tot ik haar oorbellen herkende.”

Ook collega’s Emilie en Els kirren van enthousiasme. “Laura heeft ook mij al drie keer zangles gegeven. Maar die lopen telkens spaak omdat we altijd beginnen te grappen.”

Of Sennek ooit de Ikea zou verlaten? “Dat is helaas goed mogelijk, zegt Els. Muziek is haar alles. Ik zou het haar gunnen, maar we zouden haar ontzettend hard missen. We zouden sowieso nog met haar afspreken.”

De personeelsleden kunnen tijdens de show feedback geven op Sennek met een app. “Je kan kiezen tussen een duimpje, een hartje of een katje. Enkel positieve dingen.” Is er dan een verschil? “Nee, gewoon zo veel mogelijk op het katje drukken!”

Foto: dkr

Foto: dkr

Foto: dkr