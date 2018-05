SP.A-afdeling onderzoekt of schepen liegt over Grijze Wolven-stoet

De SP.A-afdeling van Heusden-Zolder onderzoekt of haar schepen Engin Özdemir heeft gelogen over zijn deelname aan een “Ottomaanse stoet” in de gemeente. Daarover was ophef ontstaan omdat het evenement georganiseerd was door de Grijze Wolven, een ultranationalistische en extreemrechtse Turkse beweging.

In zijn verdediging ontkende Özdemir dat de Grijze Wolven hierachter zaten, waarop SP.A hem het vertrouwen gaf. Maar volgens specialisten is er geen twijfel mogelijk, en was de stoet zeker ge­organiseerd door de Grijze Wolven. “We bekijken nu of een betrouwbare, neutrale expert dat voor ons kan uitzoeken”, aldus de ­lokale SP.A-voorzitter Danny Utens.

Daarna volgt een gesprek met Özdemir, wanneer hij terug is uit Turkije, waar hij nu de hele week is.